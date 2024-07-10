Дебетовые карты Ситибанка перестанут работать после 20 сентября

Использование дебетовых карт Ситибанка станет невозможным после 20 сентября, они не будут работать, сообщается на сайте кредитной организации.

Также с 1 августа будет отменена комиссия за банковское обслуживание для клиентов, еще не будет списываться ежемесячная комиссия за обслуживание для пакетов услуг.

Платежи/переводы через СБП (подразделы «Быстрые платежи», «Переводы по запросу (на свои счета)» и «Покупки по QR-коду») станут недоступны после 25 сентября. СБП отключат для всех клиентов Ситибанка. Оплатить покупки или перевести деньги через СБП будет невозможно.

Речь в сообщении банка ведется о пакетах услуг CitiOne, Citigold и Citibank.