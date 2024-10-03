Картофель на юге России взлетел в цене на 70%

Директор Картофельного союза России Красильников: дешеветь овощ уже не будет

Оптовые цены на картофель в Ростовской области к осени возросли на 70% по сравнению с 2023 годом. В минувшем году тонну картошки оптом можно было купить за 15-18 тысяч рублей, а в 2024 году — уже за 26 000-30 000 рублей, на 70% дороже. Директор Картофельного союза России Алексей Красильников прокомментировал сложившуюся ситуацию, сообщает АБН24 .

По словам Красильникова, подорожание оптового картофеля связано с общей ситуацией на рынке, а не только со снижением урожая.

Красильников считает, что дешеветь картофель уже не будет — всему виной погодные условия и прогнозы на урожай. В 2024 году ожидается картофельный урожай в 7,2-7,3 миллиона тонн, в прошлом году же он достиг рекордных 8,2 млн тонн.

Минсельхозпрод Ростовской области докладывал, что в 2024 году картофель был убран с промышленного сектора на площади 3,5 тысячи гектаров (56,4% от планового показателя). Валовый сбор составил 96,3 тыс. тонн с гектара земли, хотя в 2023 году показатель насчитывал более 384 тыс. тонн с гектара.

Тем временем в Подмосковье можно забрать излишки картофеля у сельхозпредприятия за 1 рубль.