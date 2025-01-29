Картаполов рассказал, когда дополнительно проиндексируют военные пенсии

сегодня в 13:41

Картаполов: военные пенсии еще раз проиндексируют на 4,5% осенью

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов анонсировал дополнительную индексацию пенсий военных пенсионеров на 4,5% с 1 октября, сообщает ТАСС .

По его словам, средства на повышение выплат заложены в законе о федбюджете на 2025–2027 годы.

Кроме того, в стране ведется индексация военных пенсий на 9,5% по поручению президента России с учетом фактического роста цен в прошлом году. Выплаты вырастут задним числом — с 1 января.

Картаполов отметил, что кабмин уже подготовил соответствующий законопроект, вскоре его рассмотрят депутаты.

Ранее стало известно, что правительство проиндексировало пенсии россиян, а также около 40 соцвыплат и пособий.