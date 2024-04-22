Канцлер Германии Шольц: эпоха ископаемого топлива завершается

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Шольц высказался на открытии промышленной ярмарки в Ганновере.

«Но, конечно же, всем нам ясно, что эпоха ископаемых источников энергии подходит к концу». Олаф Шольц Канцлер Германии

По словам канцлера, Германия приложит все силы, что к 2030 году можно было производить 80% энергии из возобновляемых источников.

Ранее политолог и публицист Игорь Пшеничников отметил, что немецкий канцлер Олаф Шольц прибегнул к неуклюжей попытке склонить Китай к западной позиции по Украине.