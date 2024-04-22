Канцлер Германии Шольц: эпоха ископаемого топлива завершается
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что эпоха применения ископаемых источников энергии завершается, сообщает ТАСС.
Шольц высказался на открытии промышленной ярмарки в Ганновере.
«Но, конечно же, всем нам ясно, что эпоха ископаемых источников энергии подходит к концу».
Олаф Шольц
Канцлер Германии
По словам канцлера, Германия приложит все силы, что к 2030 году можно было производить 80% энергии из возобновляемых источников.
Ранее политолог и публицист Игорь Пшеничников отметил, что немецкий канцлер Олаф Шольц прибегнул к неуклюжей попытке склонить Китай к западной позиции по Украине.