Политолог назвал неуклюжей попытку Шольца склонить КНР к западной позиции по Украине

Политолог и публицист Игорь Пшеничников считает, что немецкий канцлер Олаф Шольц прибегнул к неуклюжей попытке склонить Китай к западной позиции по Украине, сообщает «Царьград» .

Эксперт подчеркнул, что мировая экономика пострадала из-за действий западных стран, которые ввели санкции против РФ и ее сторонников. КНР же, по мнению Пшеничникова, настаивает на отказе от преследования корыстных интересов.

Политолог обратил внимание, что Шольц также пытался уговорить китайское правительство принять участие в мирном саммите в Швейцарии. Однако в Пекине выступили за то, чтобы на мероприятии присутствовали и российские представители.

«Но поскольку в Швейцарии США будут принуждать всех приехавших принять пресловутую „формулу Зеленского“ и Россию не приглашают, то ответ Китая означает то, что Китая на этой сходке в Швейцарии не будет. Это сигнал всему Глобальному Югу», — уверен Пшеничников.

Политолог заявил, что поездка Шольца в КНР обернулась провалом. Это в очередной раз подтверждает, что швейцарский саммит по Украине ждет фиаско.