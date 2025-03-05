Канада подала иск в ВТО против таможенных пошлин США

В документе отмечается, что Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с США по поводу новых тарифных мер, введенных Соединенными Штатами в отношении канадских товаров. Заявку разослали членам ВТО 5 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в начале февраля. Затем Оттава смогла договориться с Вашингтоном о приостановке их действия на 30 дней. Действие этого соглашения, очевидно, завершилось, так как ранее Трамп заявил, что решил ввести пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады.