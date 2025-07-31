Каким будет курс рубля: резкие провалы, как и стабильное укрепление исключены

Снижение ключевой ставки до 18% стало ожидаемым сигналом: рубль теряет часть поддержки, которую обеспечивала дорогая рублевая ликвидность. И сейчас мы входим в фазу плавного ослабления курса — без резких провалов, но и без стабильного укрепления, заявила РИАМО генеральный директор инвестиционной платформы «The Деньги» Евгения Шеншина.

Ситуация объясняется сразу рядом причин, говорит эксперт. Во-первых, валютные интервенции Минфина в рамках бюджетного правила сохраняются, но они уже не обеспечивают реального укрепления рубля. Во-вторых, спрос на валюту традиционно растет во второй половине лета — бизнес закупает импорт под осенний сезон. Кроме того, на фоне продолжающейся инфляции и умеренных ожиданий по экспорту рынок закладывает девальвационные риски.

«Важно понимать: курс около 85–90 рублей за доллар сегодня выгоден бюджету. На нашей платформе «The Деньги» мы наблюдаем: как только доллар пробивает курс в 83–84 рубля, у частных инвесторов активизируется интерес к альтернативным вложениям, особенно в рублевые бизнес-проекты с доходностью выше 20%. Люди начинают уходить от валютных спекуляций и искать инструменты, которые не зависят от колебаний на межбанке», — отмечает Шеншина.

Если внешняя конъюнктура (в частности, цены на нефть и металлы) останется нейтральной, а ЦБ не предпримет резких шагов по ставке, август пройдет в контролируемом валютном коридоре. Но к сентябрю возможен сдвиг, особенно если инфляционные ожидания усилятся, полагает эксперт.

По ее прогнозам, в августе рубль продолжит движение в пределах 79–86 за доллар, 93–101 за евро и 11,1–11,8 за юань.