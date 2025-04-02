Как в Великую депрессию: к чему может привести тарифная война Трампа?

Профессор Цзюнь Ду: тарифная война Трампа может привести к эффекту 1930 года

Президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины против ряда стран на все импортные товары 2 апреля. Профессор экономики в Астонском университете Цзюнь Ду считает, что это может привести к тем же последствиям, что во времена торговой войны 1930 года, усугубившей Великую депрессию, сообщает « Российская газета ».

Уже были похожие исторические прецеденты. Например, речь идет о тарифах Смута-Хоули, а также ряде современных торговых конфликтов, отметил эксперт.

Тарифы могут привести к снижению конкурентоспособности, нарушению цепочек поставок, наложению непропорционально крупных затрат на покупателей товаров.

Трамп 2 апреля в 23:00 по московскому времени введет пошлины против ряда государств и объединений, среди которых Евросоюз, Южная Корея, Индия и Бразилия. Они составят 20% на все импортируемые товары, а 25% будет взиматься во время приобретения автомобилей.