Как не разориться в Сети: россиянам раскрыли секреты разумных онлайн-покупок

Современная жизнь немыслима без онлайн-магазинов. Это удобно, оперативно и зачастую экономно, но таит в себе опасность спонтанных приобретений и необдуманных затрат. Психолог, кандидат психологических наук, руководитель тренингового центра «Главная роль» Алена Никольская раскрыла россиянам секрет экономных покупок на маркетплейсах, пишет RuNews24.ru .

Никольская раскрыла ключевые приемы, позволяющие совершать удачные онлайн-покупки без ущерба для бюджета. По ее мнению, чтобы не потратить лишних средств, нужно давать себе время, чтобы не совершать импульсивных трат и осознанно подойти к вложению денег.

Подобный метод снизит вероятность приобретения ненужных вещей под влиянием момента. Также целесообразно установить максимальную сумму, которую покупатель готов потратить в течение определенного периода: недели, месяца или на конкретную покупку.

Никольская настоятельно рекомендовала не сохранять данные банковских карт в интернете и в окне браузера, чтобы избежать автоматического заполнения и предложений. Ввод данных вручную — способ замедлить принятие импульсивных решений. Кроме того, отказавшись от навязчивой рекламы и скидок, можно реже переходить по опасным ссылкам.

Психолог рекомендовала не торопиться с покупкой и сравнивать предложения от разных продавцов по методу 48 часов или 30 дней: если возникло желание приобрести дорогую вещь, повремените с покупкой на несколько суток или недель.

«Часто эмоции проходят, и становится понятно, действительно ли вам нужна эта вещь», — объясняет психолог.

И самое главное, необходимо осознавать, что вы покупаете, когда находитесь в состоянии уныния, стресса или скуки. Никольская дала несколько ценных советов:

Установите расширения для обнаружения промокодов. Многие плагины помогают автоматически отыскивать действующие скидки и купоны. Это позволит экономить при каждой операции.

Используйте отдельные карты для расчетов в интернете. Заведите специальную дебетовую карту и пополняйте ее на небольшие суммы. Таким образом вы сможете лучше контролировать затраты и не подвергать риску основные счета.

Оплачивайте товары через сервисы с возвратом части средств. Некоторые приложения возвращают процент от суммы обратно на карту. Это дает возможность экономить средства при каждой покупке.

Осознанное потребление в интернете помогает не только экономить личные сбережения, но и поддерживать психологическое равновесие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.