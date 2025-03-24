Как ключевая ставка повлияет на курс рубля во 2-ом квартале — мнение эксперта

Курс доллара во втором квартале 2025 года, скорее всего, останется в том же диапазоне, что и сейчас — примерно 80-90 рублей, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, а значит, инфляционные ожидания продолжают оказывать давление на курс, но резких скачков ждать не стоит, отметил эксперт.

Основные факторы, которые будут влиять на курс: высокая ключевая ставка сдерживает ослабление рубля, но бюджетные расходы, выплаты внешнего долга и возможное снижение экспорта могут создать давление, перечислил Расторгуев.

«Если не будет новых крупных шоков, то сильных движений курса вверх или вниз не ожидается», — заявил он.