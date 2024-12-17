Кабмин выделил большой российской энциклопедии 1 млрд руб на погашение долгов

Средства будут направлены на реализацию программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества в рамках госпрограммы «Информационное общество».

В Минцифры РФ подтвердили, что АНО БРЭ получит 1,06 млрд рублей из резервного фонда правительства. Эти средства будут использованы для погашения текущих финансовых обязательств БРЭ, включая выплату задолженностей по заработной плате сотрудников. В настоящее время уже выплачена значительная часть зарплаты.

Министерство проводит консультации с заинтересованными ведомствами и организациями, включая АНО «Рувики», по вопросам дальнейшего функционирования портала БРЭ и использования созданного научно-образовательного контента. Однако причины, по которым БРЭ лишилось финансирования на 2024 год, так и не были объяснены.

Ранее российские власти выделили допфинансирование в размере 7,5 млрд рублей на обеспечение работы санитарной авиации в 10 регионах страны. Доступ к особой медицинской помощи предоставят россиянам, которые живут в труднодостижимой местности.