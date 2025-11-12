Эксперт спрогнозировала «рождественское ралли» рубля к концу 2025 года

В декабре все внимание валютного рынка будет приковано к заключительным в 2025 году решениям по процентным ставкам ФРС США и Банка России. Решение российского регулятора окажет влияние на курс рубля в конце 2025 года, сообщила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Российская валюта на решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений или немного ее снизить может отреагировать ростом, так как в целом значение ключевой ставки все равно остается высоким для того, чтобы сильно не увеличивать денежную массу в обращении, считает эксперт.

«К концу 2025 года можно будет ожидать «рождественского ралли» в рубле, если только у России резко не подскочит спрос на импорт, что приведет к росту спроса на иностранную валюту», — указывает Мильчакова.

По ее мнению, до конца года можно ожидать доллар в рамках 79-89 рублей, евро — 91-101 рубль, юань — 10,9-12,8 рубля.

