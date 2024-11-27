Южный Урал уделяет особое внимание развитию транспортно-логистических проектов

В ходе работы открытой студии «ФедералПресс» на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана и.о замминистра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев рассказал, что Челябинская область исторически направлена на экспорт. В этом контексте Южный Урал в последнее время активно сосредотачивается на реализации проектов в сфере транспорта и логистики, сообщает «ФедералПресс» .

«В Челябинской области экспорт всегда превышал импорт. В последние годы ничего не изменилось. Объемы импорта и экспорта немного упали, но остаются в том же процентом соотношении. Немного поменялись страны по импорту. Если раньше на первом месте был Казахстан, то теперь республика уступила пальму первенства Китаю», — отметил Глухарев.

По его словам, транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» обладает большими перспективами, но важен вопрос их осуществления. Челябинская область находится на пересечении двух транспортных маршрутов: «Север-Юг» и «Запад-Восток». Второй коридор в настоящее время перегружен, особенно с учетом западных портов. Кроме того, важную роль играет близость к Китаю. Дорога, ведущая в Казахстан, выходит в СУАР, что позволяет поставлять товары напрямую в Китай, минуя загруженный Транссиб, значительно сокращая логистические расходы. Кооперация с Казахстаном здесь ключевая, подчеркнул Глухарев.

Он также отметил, что основная проблема заключается в инфраструктуре на границе Казахстана и Китая, которая требует межгосударственного внимания.

Также перспективным направлением является Северный морской путь. Екатеринбург активно работает над этим маршрутом, и расстояние между Челябинском и Екатеринбургом составляет всего 200 километров. Поэтому — в планах развивать и это направление совместно с партнерами, заключил и.о замминистра экономического развития Челябинской области.