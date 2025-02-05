Ювелиры Москвы наращивают объемы производства

Столичные производители ювелирных изделий предлагают разнообразный ассортимент продукции, включая кольца, серьги, браслеты, цепочки и другие украшения. В прошлом году объем производства в отрасли вырос в 1,4 раза в натуральном выражении по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Благодаря мерам поддержки города столичные компании постоянно обновляют и расширяют ассортимент, улучшают качество продукции и модернизируют производственные технологии. По итогам 2024 года предприятия ювелирной отрасли увеличили производство на 40,5% в сравнении с предшествующим годом», — отметил Гарбузов.

Он уточнил, что производство украшений из золота увеличилось на 40%.

К примеру, ювелирный дом «Эстет» расширил свою коллекцию на 20%, включая премиальные изделия. Компания также представила новые модели теннисных браслетов без замка, которые благодаря своей эластичности легко надеваются и не требуют подбора размера. Эти браслеты с драгоценными камнями быстро завоевали популярность среди покупателей.

По словам директора по развитию Лауры Петриченко, в прошлом году компания сосредоточилась на модернизации производства и выпустила 1,5 тыс. новых изделий.

«Благодаря ряду уникальных технологий, которые позволили улучшить качество и скорость изготовления изделий, мы предложили покупателям более удобные и современные аксессуары, соответствующие последним трендам моды. Одним из важных направлений стала разработка линий, вдохновленных русской культурой», — сказала Петриченко.

Она добавила, что уникальные коллекции компании, которые посвящены природным красотам и русскому балету, активно способствуют популяризации и развитию ювелирного искусства.

Ювелирный завод Gold Leader в 2024 году на 10% увеличил объем производства. Предприятие приобрело новое оборудование и расширило технологические линии, что позволило повысить эффективность и ускорить процессы. Кроме того, на заводе создали дополнительные рабочие места для специалистов различных направлений ювелирной промышленности.

Как уточнил технический директор Игорь Осипов, за счет инвестиций в современное оборудование и модернизации производства предприятие увеличило ассортимент, ускорило выпуск продукции и повысило ее качество.

«Потребителям стало доступно большое разнообразие ювелирных цепей и браслетов. В 2025 году компания также поставила перед собой амбиционные цели по дальнейшему расширению производственных мощностей и реализации новых импортозамещающих проектов», — рассказал Осипов.

Москва является крупнейшим промышленным и научно-инженерным центром России. В городе работает свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудоустроены более 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывают порядка 150 новых технкомпаний и реализуют десятки инвестпроектов, которые приносят новые рабочие места.