Юристы назвали условия для возвращения иностранных брендов в Россию

Если иностранные бренды захотят вернуться на российский рынок, их ждет ряд трудностей. Юристы рассказали, что надо сделать зарубежным компаниям в таком случае, сообщает « Коммерсант ».

У нескольких организаций есть опционы на выкуп своих активов. Как подсчитали «Ведомости», таким правом обладают примерно 18 компаний из 100. При этом у части из них срок опционов истекает в 2025 году, а вот у других на раздумья есть несколько лет.

Партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров считает, что зарубежным компаниям будет легко вернуться в РФ с опционом, если он оформлен правильно и не содержит допформулировок об одобрении правкомиссией.

В Минпромторге же заявили, что решившим вернуться брендам придется много заплатить за активы. А так как речь идет в основном о недружественных странах, то иностранные компании сначала должны будут получать разрешение правкомиссии. Опционы в этом случае будут только дополнительным фактором для принятия решения, добавил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков.

Также эксперты утверждают, что иностранные компании не смогут вернуться так просто, потому что их места на российском рынке уже заняты. Кроме того, юристы уверены, что возвращение брендов будет зависеть и от политических факторов.

Ранее президент «Автоваза» рассказал, что Renault нужно компенсировать 112,5 млрд рублей для возврата в Россию. Столько вложили в развитие производства, пока экс-акционер отсутствовал в стране.