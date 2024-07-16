Юрист Семеновский: риски с выдачей кредитов уклонистам минимальны для банков

Российские банки, которых обязали отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, до сих пор не знают, как будут выполнять требования нового закона. Участники рынка больше всего опасаются ситуаций, когда на момент выдачи кредита клиент еще не будет в реестре уклонистов от военной службы, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре — уже да.

«Речь идет преимущественно о гражданах призывного возраста от 18 до 30 лет, которые нечасто берут самые дорогие кредиты — ипотеку. Их доля на кредитном рынке не превышает 15%. И даже если предположить, что каждый десятый призывник окажется уклонистом, то доля таких заемщиков составит менее 1%», — объяснил юрист.

Чтобы снизить существующие риски, Семеновский предлагает принять соответствующее постановление о порядке взаимодействия между банками и министерством обороны РФ, которое даст возможность оперативно отправлять в профильные ведомства запросы и получать на них ответы.