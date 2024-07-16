Банки в РФ рассказали о трудностях из-за запуска реестра электронных повесток

Банки РФ, которых обязали отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, до сих пор не знают, как выполнить нормы, связанные с реестром электронных повесток призывникам, сообщает РБК.

Электронный реестр запустят через несколько месяцев. С 1 ноября 2024 года Минобороны России должно начать вносить в базу информацию о принятых мерах в отношении уклонистов.

По словам участников рынка, для банков до сих пор не разработали правил, как и когда они должны отказывать клиенту в кредите, если выяснится, что он призывник-уклонист. Тут необходимо обратить внимание на длящийся характер процедур кредитования и разнесение по времени отдельных событий указанных процедур, например, одобрение кредитной заявки.

Следует также учесть заключение кредитного договора, перечисление денежных средств заемщику после заключения кредитного договора и прочее.

Банки пока до сих пор не знают канал передачи, технические параметры доступа, режимы взаимодействия реестра. По словам председателя НСФР Андрея Емелина, у банков есть чисто техническая возможность не успеть доработать свои системы перед началом работы базы.