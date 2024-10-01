Юрист рассказала, как открыть личный банковский счет за рубежом

После введения санкций против российских банков многие россияне столкнулись с необходимостью открыть банковские счета за рубежом для ведения бизнеса, путешествий или работы с иностранной валютой. Счета все еще можно открыть в некоторых странах, например, в банках Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Европы (Сербия, Черногория) или Ближнего Востока (ОАЭ, например), заявила РИАМО ведущий юрист NSV Consulting Катерина Макаркина.

«Банки Армении, Грузии, Киргизии, Казахстана подходят для тех, кто хочет оперативно, без серьезных вложений открыть расчетный счет и получить пластиковую карту. В банках есть русскоязычная поддержка, русифицированный интерфейс, нет сложностей с личными визитами в банк, для открытия счета не требуется получение резидентских виз или хранение неснижаемых остатков», — рассказала Макаркина.

ОАЭ

Банки ОАЭ подходят как для проведения расчетов по всему миру, так и для хранения денежных средств. Для открытия счета требуется наличие местной резидентской визы и Emirates ID (открытие счетов для нерезидентов ОАЭ также допускается, но при наличии существенных неснижаемых остатков по счетам — от 1 млн долларов для россиян).

«Открытие расчетного счета подходит для получения заработной платы, оплаты счетов и проведения повседневных операций и не требует размещения депозита. При открытии сберегательного счета требуется размещение депозита либо участие в инвестиционной или страховой программе банка. Для открытия персонального счета требуется личный визит», — заявила юрист.

Сербия

Банки Сербии подходят для открытия личных счетов для граждан РФ, приема и отправки платежей из России, выпуска пластиковых карт в личных целях. Однако в большинстве случаев требуется предоставление документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства в Сербии, как обязательное условие открытия счета.

«Открытие счета в зарубежном банке предоставляет ряд значительных преимуществ, особенно для тех, кто активно участвует в международной деятельности или стремится защитить свои активы», — отметила специалист.

Выгоды

Эксперт перечислила и основные выгоды, которые можно получить. Это удобство для личных расходов и путешествий; инвестирование в ценные бумаги и финансовые инструменты; покупка/продажа недвижимости; переезд и релокация в другую страну; трудоустройство в иностранную компанию (получение заработной платы, удобство для фрилансеров и удаленных работников).

Еще один важный плюс — получение ВНЖ или гражданства. В некоторых странах открытие банковского счета является обязательным условием для получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства через инвестиции. Иностранные счета могут понадобиться для подтверждения финансовой состоятельности или хранения инвестиций, необходимых для иммиграционных программ.