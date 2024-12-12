Юрист рассказала, как безопасно давать деньги в долг

сегодня в 12:24

Юрист Гуськова: не стоит давать в долг более 10 тысяч рублей без расписки

Юрист Илона Гуськова советует давать взаймы сумму более 10 тысяч рублей только с распиской, это обезопасит от потери денег, сообщает NEWS.ru .

«Расписка обязательна, если сумма превышает 10 тысяч рублей», — сказала Гуськова.

По ее словам, расписка пишется от руки заемщиком, в ней указываются ФИО, паспортные данные и адреса проживания заемщика и кредитора. Сумму необходимо указать цифрами и прописью, обозначить дату возврата денежных средств.

Оригинал расписки оставляет у себя кредитор, а заемщику выдается копия. Заверять расписку у нотариуса не требуется, отметила юрист.

Если деньги дают в долг не наличными, а переводом на карту, то все данные из расписки необходимо продублировать в строке о назначении платежа, добавила эксперт.