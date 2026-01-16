Юрист по банкротству рассказала, какой бизнес в России обречен в 2026 году

Юрист Боднар: в текущем году выживет бизнес с рентабельностью не менее 25%

Самый безопасный способ заниматься предпринимательской деятельностью сейчас — использовать собственные средства. В 2026 году реальность такова, что если бизнес не смог адаптироваться в прошлый период и не сформировал «подушку безопасности», то он практически обречен, заявила РИАМО юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.

Согласно макроэкономическому опросу ЦБ РФ от февраля 2025 года, прогноз инфляции на 2026 год — 4,6%. С учетом этих цифр не стоит ожидать значительного удешевления кредитов, полагает эксперт. При таком развитии событий бизнесу придется изыскивать собственные ресурсы для обеспечения минимального роста, модернизировать работу, увеличивать производительность труда, а также искать альтернативные пути финансирования в зависимости от профиля своей деятельности — от выпуска акций до краудфандинга, говорит она.

«В кризис важно контролировать риски, поэтому допускать просрочек по дебиторке категорически нельзя, как нельзя и браться за новые проекты, которые не связаны с основной деятельностью компании — вероятность внеплановых расходов в нестабильное время всегда высока», — предупреждает Боднар.

Если компания смогла в прошлом периоде адаптироваться к стремительно меняющимся экономическим реалиям, у нее есть шансы не только сохранить деятельность и не провалиться в убытки, но даже развиваться. Важно грамотное планирование и реалистичная оценка рисков и, конечно, оценка рентабельности активов — бизнес должен показывать не меньше 25% рентабельности, указывает эксперт.

Конечно, сейчас самый безопасный способ развивать бизнес — использовать собственные средства. К сожалению, реальность такова: бизнес, который не смог адаптироваться в прошлый период и который не сформировал «подушку безопасности», практически обречен, констатирует юрист.

«Главным остается вопрос — останутся ли причины, вызвавшие замедление экономики. Ответ очевиден — да, ведь вряд ли ключевая ставка существенно снизится, налоговая нагрузка никуда не денется, экспортная эффективность не возрастет. В данном случае, боюсь, то, что коллеги называют мягкой посадкой, может стать полноценным падением», — резюмирует Боднар.

