Юрист ответил, как взыскать долг с человека без расписки

Эксперт-юрист по банкротству Юрий Кваша заявил, что если друг или родственник не отдает долг, то есть несколько способов их получить. В первую очередь, нужно предоставить доказательства передачи средств, сообщает Общественная Служба Новостей .

Перед тем, как занять деньги, стоит попросить расписку — это поможет уберечься от неприятных ситуаций. Если должник отказался ее давать, то можно обращаться к перепискам в соцсетях, мессенджерах или переводам в банковских приложениях.

Ситуация с невыплатой долга будет сложнее, если деньги передавались наличными. В этом случае уже можно написать заявление в полицию и при желании обратиться в суд.

«Далее это лицо вызывают в полицию, где он говорит, что ничего такого не было и он взял эти деньги с согласия заемщика. Я его не обманывал. И здесь самое главное, что он подтверждает факт получения денег, тогда здесь уголовное дело никто не возбудит, поскольку здесь нет факта мошенничества. Но есть зафиксированный факт о добровольной передаче средств, который он сам признал», — сказал Кваша.

В таком случае заемщику может помочь подача заявления в суд и передача исполнительного листа в банк, где у должника открыты счета, добавил эксперт по банкротству.