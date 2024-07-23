Юрист Клюев: рост штрафов для банков может привести к росту ставок по кредитам

Банкам хотят увеличить штрафы за обман потребителей и навязывание дополнительных услуг. Однако это может обернуться ростом процентных ставок по кредитам, считает партнер, руководитель практик «Банкротство» и «Споры» юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев. Об этом пишет агентство «Прайм» .

Штрафы могут установить на уровне 0,1% от капитала, сообщил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект может быть принят уже в этом году, а с 2025-го года закон может вступить в силу.

По словам Клюева, банки могут компенсировать риски из-за штрафов путем увеличения процентных ставок.

Кроме того, кредитные организации могут повысить комиссии за банковские услуги и операции. Еще одним решением увеличить прибыль может стать развитие цифровых продуктов.

Ранее основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова сообщила РИАМО, что плавающая процентная ставка, резко идущая вверх в случае просрочки, защищает интересы банка, но может обернуться целым ворохом проблем для заемщика.