Эксперт Глухова объяснила, почему кредиторы так дорого обходятся заемщику

Плавающая процентная ставка, резко идущая вверх в случае просрочки, защищает интересы банка, но может обернуться целым ворохом проблем для заемщика. Ситуацию часто усугубляет финансовая неграмотность клиентов, которые тратят деньги на сомнительные способы решения вопроса, обогащая всех, кроме себя, рассказала РИАМО основатель и руководитель «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвира Глухова.

Сейчас многие банки ввели практику, при которой в случае просрочки по ипотечному кредиту ставка резко увеличивается. С учетом штрафов и пени она может достигать таких значительных цифр, как 48% или даже 60% годовых, отметила эксперт.

«Для заемщика это заведомо проигрышная ситуация, единственным адекватным выходом из которой становится срочная продажа ипотечной квартиры, выполнение обязательств перед банком и покупка „на сдачу“ нового жилья, пусть меньшего по площади или в менее престижном районе», — объяснила Глухова.

Вместо этого люди пытаются перекрыть выплаты за счет дополнительных кредитов или микрозаймов и попадают в еще большую кабалу. При этом на них зарабатывают новые финансовые организации, помимо основного кредитора.

Или же люди прибегают к помощи сомнительного «юриста», который обещает решить вопрос в суде и выставляет внушительный счет за свои услуги. Начинается судебная тяжба, которая растягивается на месяцы, а все это время задолженность растет.

«Потом принимается ожидаемое решение в пользу банка. К этому времени продавать квартиру становится бессмысленным, потому что денег на покупку нового жилья уже не останется, все уйдет на выплату долга. Зато на должнике успел заработать не только банк, но и юридическая фирма», — отметила эксперт.

Она добавила, что все последующие шаги отчаявшегося человека еще более бессмысленны, чем предыдущие. Он идет, например, в полицию, но там только подтверждают, что все действия банка находятся в рамках правового поля. Или обращается на телевидение, где его историей, возможно, заинтересуются, но это повлияет разве что на рейтинги канала.

«Также велика вероятность, что появится „доброжелатель“, обещающий за некую сумму свести с нужными людьми, которые создадут общественный резонанс. Да, резонанс, может, и случится, но положение дел от этого не изменится», — заключила Глухова.