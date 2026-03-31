Юрист Гордон поддержала больную Лерчек в запуске бизнеса

Юрист Гордон: Лерчек отдала государству все и больше

Юрист Екатерина Гордон поддержала блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, которая решила открыть новый бизнес, несмотря на онкологическое заболевание. По ее словам, предпринимательница полностью рассчиталась с государством, сообщает NEWS.ru .

Гордон заявила, что попытка Лерчек начать новое дело на фоне рака четвертой стадии заслуживает уважения. Она подчеркнула, что блогер выплатила все налоги и исполнила обязательства перед государством.

«У Леры четверо детей и куча обязательств. Она отдала государству все и больше. То, что она не опускает руки и пытается придумывать что-то вместе с мамой, должно вызывать уважение, а не негатив», — сказала юрист.

Она также резко высказалась в адрес тех, кто сомневается в диагнозе блогера.

«Я знаю Лерину ситуацию из первых рук. Она борется как настоящий герой. Не дай Бог никому через это пройти», — отметила Гордон.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мать Валерии Чекалиной зарегистрировала в России новый косметический бренд. По данным канала, блогер планирует участвовать в проекте, несмотря на лечение и статус фигуранта уголовного дела о незаконном выводе более 250 млн рублей за границу. Новость вызвала обсуждение в Сети.

