Юань вошел в топ-4 по объему мировых платежей через SWIFT

Китайская валюта заняла четвертое место в объеме мировых платежей через SWIFT по итогам ноября. Доля юаня возросла до 3,89%, сообщает газета «Ведомости» .

В октябре она была 2,93%. Стоимость операций в юанях возросла на 22,12% в сравнении с октябрем. Если исключить Еврозону, то китайская валюта заняла пятое место в доле мировых платежей (3,02%).

В топ-3 валют по объему мировых платежей вошли американский доллар (47,68%), евро (22,29) и фунт (7,27%). При этом в целом валютные платежи упали на 8,09%.

16 декабря курс китайского юаня рос на Мосбирже. Прогнозируется, что с 16 по 20 декабря торговый диапазон китайской валюты составит 13,90-14,30 рубля.