Курс китайского юаня растет на Мосбирже

сегодня в 10:17

На Московской бирже китайский юань показывает укрепление позиции относительно рубля. В центре обсуждения мировых рынков — перспективы мер для стимулирования экономики Китая, от которых зависят, в том числе, и нефтяные котировки, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, в числе обозначенных властями КНР мер — планы по увеличению бюджетного дефицита в предстоящем году, а также курс на «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику.

«При этом стоит отметить, что более слабые позиции юаня вероятно даже более выгодны экономике КНР в текущей ситуации. Слабый юань позволит сгладить возможные последствия повышения тарифов, которыми грозит новое руководство США», — считает Тимошенко.

По прогнозам эксперта, с 16 по 20 декабря торговый диапазон китайской валюты составит 13,90-14,30 рубля.