JPMorgan повысил оценку вероятности рецессии в мире на 20%

Аналитики инвест-банка J.P.Morgan Chase считают, что риск рецессии в мировой экономике в текущем году увеличился с 40% до 60%, это произошло после повышения США импортных пошлин, сообщает «Интерфакс» .

«Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год», — подчеркнули специалисты.

По их словам, американская торговая политика сегодня стала менее благоприятной для бизнеса, чем прогнозировалось. Повышение Штатами пошлин будет усилено в мире ответными мерами государств, ухудшением деловых настроений в Америке и сбоями в цепочках поставок различных товаров.

Другие компании Уолл-стрит, среди которых Barclays и Deutsche Bank, тоже предупредили, что американская экономика столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию в 2025 году, если введенные пошлины будут действовать.

Кроме того, в JPMorgan считают, что шок от тарифов в США будет немного смягчен перспективой дальнейшего уменьшения процентных ставок Федеральной резервной системой. Снижение ставок прогнозируется на 25 базисных пунктов, оно произойдет в июне и сентябре.