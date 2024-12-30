Йеллен: США выделит Украине 3,4 млрд долларов бюджетной помощи
США исчерпали выделенный Конгрессом бюджет на поддержку Украине, направив последний транш в размере 3,4 млрд долларов. Финальное перечисление средств осуществляется согласно двухпартийному законодательству о дополнительном финансировании безопасности Украины, принятому на 2024 год, об этом сообщила министр финансов Джанет Йеллен, пишет ТАСС.
Йеллен подчеркнула, что выделение прямой финансовой поддержки происходит при усиленном контроле за соблюдением антикоррупционных мер. Решение о выделении средств было принято совместно с Госдепартаментом и Агентством международного развития США, о чем глава американского минфина сообщила в официальном заявлении.
«Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена проведением реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур», — говорится в сообщении Йеллен.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Киев получит еще 2,5 млрд долларов в качестве поддержки от Штатов для сферы безопасности. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома 30 декабря 2024 года.