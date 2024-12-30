Йеллен: США выделит Украине 3,4 млрд долларов бюджетной помощи

США исчерпали выделенный Конгрессом бюджет на поддержку Украине, направив последний транш в размере 3,4 млрд долларов. Финальное перечисление средств осуществляется согласно двухпартийному законодательству о дополнительном финансировании безопасности Украины, принятому на 2024 год, об этом сообщила министр финансов Джанет Йеллен, пишет ТАСС .

Йеллен подчеркнула, что выделение прямой финансовой поддержки происходит при усиленном контроле за соблюдением антикоррупционных мер. Решение о выделении средств было принято совместно с Госдепартаментом и Агентством международного развития США, о чем глава американского минфина сообщила в официальном заявлении.

«Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена проведением реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур», — говорится в сообщении Йеллен.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Киев получит еще 2,5 млрд долларов в качестве поддержки от Штатов для сферы безопасности. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома 30 декабря 2024 года.