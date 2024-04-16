Япония намерена сохранить долю в нефтегазовых проектах России

МИД Японии: страна сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ

В ежегодном докладе МИД Японии говорится о намерении страны сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России, сообщает РИА Новости .

В энергетической области Япония планирует постепенно отказаться от российских энергоносителей, в том числе от угля и нефти. При этом правительство попытается минимизировать негативные последствия для общества.

Однако это не касается проектов по разработке нефти и газа. Например, речь идет о «Сахалине-1» и «Сахалине-2».

«Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — сообщает МИД страны.

При этом Токио заявляет о намерении дальнейшего сотрудничества со странами «большой семерки» и сохранении пути «жестких санкций» в отношении Москвы, введенных после начала конфликта на Украине.

Ранее японское министерство экономики, промышленности и торговли представило новый список подсанкционных товаров, которые нельзя будет ввозить в Россию. В реестр попали 164 вида товаров.