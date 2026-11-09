Яйца и хлеб сильнее всего влияют на разницу в цене завтраков между регионами

Стоимость домашнего завтрака в регионах России различается прежде всего из-за цен на яйца и хлеб, а не на чай или кофе. Такой вывод дал расчет «Индекса завтрака», сообщает Life.ru .

На примере Москвы и Пензенской области яйца, хлеб, молоко и сливочное масло вместе формируют около 97% разницы в стоимости чайного завтрака. Для варианта с кофе этот набор объясняет примерно 95% ценового разрыва.

Выбор между чаем и кофе заметно влияет на итоговые расходы при регулярном потреблении. Однако он почти не объясняет, почему одинаковый завтрак в разных частях страны стоит по-разному.

Таким образом, региональный «Индекс завтрака» в большей степени отражает географию цен на повседневные продукты, чем предпочтения человека в напитках.

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