«Известия»: Россияне активно переходят на отечественные бренды электроники

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В России выросли объемы продаж отечественной электроники и бытовой техники, пишет газета «Известия» .

По данным издания, в 2024 году продажи российских брендов выросли в полтора-два раза по сравнению с 2023 годом. Это касается прежде всего игровых устройств, гаджетов для хранения данных, мониторов и кондиционеров.

Эксперты выделили бренды «Яндекс», Polaris, Redmond, Sber и Weissgauff как наиболее развивающиеся в России.

«Рост продаж связан с конкурентоспособностью, доступностью и высоким качеством продукции отечественных производителей», — указано в исследовании газеты.

Ранее сообщалось о намерении ряда иностранных брендов, покинувших российских рынок в 2022 году, вернуться к работе в стране.