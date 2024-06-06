Изъятые в доход России активы захотели продать

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство намерено продать активы, которые были изъяты в доход государства. По его словам, соответствующие задачи уже поставлены Росимуществу, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Силуанов отметил, что изъятые активы «находятся в казне, переданы в казну», и Минфин намерен их реализовывать.

«Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять», — заявил глава Минфина в ходе выступления на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на ПМЭФ-2024.

25 апреля президент России Владимир Путин заявлял, что изъятие бизнеса оправдано лишь тогда, когда деятельность владельцев проектов вредит безопасности страны.