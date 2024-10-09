Избавиться от денег: россиянам посоветовали сдавать мелочь

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн посоветовал россиянам сдавать монеты и обменивать их на бумажные деньги без комиссии. Это можно сделать в рамках акции Центробанка РФ «Монетная неделя», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Если не будет деноминации, как это было в 1960-х годах, а постепенная инфляция, рост цен и рост зарплат населения, то монеты станут невостребованы», — сказал Гольдфайн.

По словам экономиста, мелкие монеты — особенно 5, 10 и 15 копеек скоро станут совсем невостребованы. Сами покупатели также не любят, когда им дают сдачу с мелочью.

Что касается плюсов бумажных денег, то Банк России и власти страны могут значительно сэкономить на их выпуске и работе с ними.

Тенденции отказа от монет заметны во всем мире. В широком обороте монеты находятся до сих пор только в Африке и Азии.

Акция «Монетная неделя» проходит с 7 по 20 октября. В ней участвует 159 банков и более 3,5 тысяч торговых точек. Сдавать мелочь можно в неограниченном количестве.