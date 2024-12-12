IW: почти 40% предприятий Германии собрались сокращать рабочие места

Четыре из десяти предприятий в Германии намерены сократить штат сотрудников в предстоящем году. Особенно тревожная ситуация наблюдается в немецкой промышленности, сообщает «Прайм» .

По данным опроса Института экономики Германии (IW), сократить рабочие места в новом году планируют 38% предприятий, в то время как нанимать новых сотрудников намерены лишь 17%.

«Перспективы трудоустройства такие же плохие, как во время мирового финансового кризиса 2009 года», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тыс. немецких предприятий.

Особенно сложная ситуация отмечается в промышленности. 44% предприятий в данной сфере планируют сократить штат в следующем году, и лишь 14% собираются принять новых работников. Ситуация в сфере услуг, которая в предыдущие годы способствовала стабильности на рынке труда, ненамного лучше: 35% работодателей планируют сократить персонал, и только 23% готовы нанять новых сотрудников.

Примерно 40% респондентов из числа компаний полагают, что в 2025 году их положение станет хуже. Столько же компаний планируют уменьшить объем инвестиций.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что вложения бизнеса Германии, направленные на поддержку Украины принесут выгоду экономике ФРГ. По его словам, после завершения конфликта Украину ждет развитие.