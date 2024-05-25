Ивлеевой могут заблокировать счет за долг по налогам свыше 11 млн рублей

Блогер и ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева может лишиться доступа к банковскому счету, если просрочит оплату долга в 11,2 млн рублей и двух штрафов по 3 тысячи рублей за неуплату налога, сообщает Telegram-канал SHOT .

Федеральная налоговая служба выставила счет блогерше и предупредила ее о блокировке счета, если средства на сумму в 11,2 млн рублей не поступят в ведомство в установленный законом срок. Ивлеевой из-за многомиллионного долга по налогам также могут запретить покидать пределы России.

Сама Ивлеева, судя по контенту в ее блогах, не сильно переживает о просроченных счетах. На днях она сменила образ — обновила стрижку и цвет волос, став брюнеткой.

Ранее Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала после того, как в Сеть попали фото и видео с ее «голой вечеринки», на которой присутствовали в том числе Филипп Киркоров и Лолита. Маркетолог Юлия Родочинская рассказала о главной ошибке блогера, которая привела к уничтожению ее репутации.