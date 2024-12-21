Италия нарастила поставки вина в Россию

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что по состоянию на начало декабря текущего года годовой импорт итальянского вина в Россию вырос на 63%, сообщает РИА Новости .

«В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140% в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79%, сейчас по состоянию на начало декабря — 63%», — сказал Пелаццо.

Он подчеркнул, что это крупнейший рост продаж итальянского вина в мире. На сегодняшний день чистый экспорт вин из Италии в Россию составил 170 млн евро.

Пелаццо добавил, что Италия является одним из крупнейших экспортеров вина в мире, ежегодно поставляя странам продукцию на сумму около 6 млрд евро. При этом российский рынок занимает значительную долю в общем объеме поставок.

Ранее стало известно, что производитель алкоголя из Северной Кореи планирует продавать продукцию в России. Компания «Нэкоян Трейдинг Ко» (Naegohyang) подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ.