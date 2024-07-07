Италия хочет продолжить торговлю с Россией в евро

Итальянские компании готовы торговать с Россией только в евро

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что итальянские компании хотят наладить торговлю с Россией, но исключительно в евро, об этом сообщает РИА Новости .

«Большинство итальянских компаний готово продолжать работать, если они получают в евро. А также не хотят попасть под санкции», — рассказал он.

Пелаццо отметил, что ИРТП помогает компаниям искать возможность продолжить торговлю с Россией, так как банки осторожничают из-за риска попасть под санкции. Буквально в минувшую пятницу ИРТП приостановила работу системы, которая позволяла проводить сделки между Россией и Италией в рублях.

Теперь же Рим готов торговать с Москвой только в своей валюте.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран успешно интегрировали платежную систему «Мир» и Shetab. Благодаря этому в Иране можно будет с местных карт обналичивать средства в рублях.