IT-эксперт допустил блокировку зарубежных нейросетей

По словам IT-эксперта, государство уже применяет меры замедления и блокировок в отношении иностранных сервисов. Аналогичный подход возможен и к зарубежным решениям в сфере искусственного интеллекта.

«Мы видим политику замедления и блокировок в отношении зарубежных сервисов. Иногда эта политика справедливая, иногда — нет. В случае с сервисами зарубежного искусственного интеллекта — это очень похоже на поисковики. Нейросети представляют свои ответы и информацию, которая часто бывает ангажирована. Я думаю, что нарастить компетенцию продуктов, созданных в России, важно для государства. Если ничего не изменится, а ситуация переменчива каждый день, то стратегически при появление массовых (ред. — отечественных) продуктов, зарубежные аналоги будут заменяться и блокироваться. Даже сейчас в сторону Google есть много вопросов, и не только его, а и других популярных ИИ-продуктов. Я думаю, что в этом смысле действия (ред. — в отношении них) будут только нарастать», — заявил Геллер.

Эксперт подчеркнул, что развитие отечественных решений в сфере ИИ становится стратегической задачей. По его оценке, при появлении массовых российских продуктов иностранные аналоги могут постепенно вытесняться с рынка.

