Исследование: россияне стали делать вклады до 100 тыс руб в 3 раза чаще

Россияне оставили в три раза больше заявок на вклады суммой до 100 тыс. рублей, чем в прошлом году, сообщили РИАМО в пресс-службе финансового маркетплейса Банки.ру.

Кто чаще открывал вклады

По результатам исследования, среди вкладчиков также в 1,5 раза увеличилась доля молодых. Россияне от 25 до 44 лет оставили на 17% больше заявок, чем в прошлом году.

«Такая динамика отражает цифровую зрелость нового поколения и их привычку решать финансовые вопросы онлайн», — отметили аналитики.

Россияне старше 65 лет, напротив, стали делать вклады более чем в два раза реже, но на более крупную сумму, чем другие, — 650 тыс. рублей и более. Больше всего вкладов (62%) сделали россияне в возрасте от 35 до 54 лет.

«Это наиболее экономически активная категория граждан, они имеют свободные средства, а потому склонны к рациональному управлению деньгами», — объяснили аналитики.

Суммы вкладов

В 2025 году самыми популярными были вклады на небольшую сумму. Так, большинство россиян (39%) открывали вклад размером до 100 тыс. рублей.

«Рост спроса на небольшие вклады связан с упрощением процесса оформления финансовых продуктов. Теперь каждый может, не выходя из дома, изучить предложения банков и оформить вклад онлайн», — добавили в компании.

На втором месте по популярности вклады от 100 до 250 тыс. рублей — 18% заявок. В 3 раза сократилось число заявок на вклады суммой от 1 млн рублей — 13% заявок. Средний размер вклада составил около 470 тыс. рублей.

Также в 2025 году женщины впервые «опередили» мужчин по среднему размеру вклада: в среднем они делали вклад на сумму 500 тыс. рублей, а мужчины — примерно на 454 тыс. рублей.

Наибольший средний размер вклада традиционно у россиян старше 55 лет — более 650 тыс. рублей. Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет открывала вклады со средней суммой около 450 тыс. рублей.

Какие вклады россияне открывают чаще

Самыми популярными остаются трехмесячные депозиты, хотя в июне вырос спрос на вклады на 6 месяцев — 28% заявок. Это подтверждает тренд на переток интересов населения в более длительные продукты.

При этом число россиян, которые оформили два вклада и более, стало больше на 10%.

«Это может говорить о желании вкладчиков подстраховать свои сбережения и использовать “лестничную” схему депозитов, согласно которой удобно открыть несколько разных продуктов с разными сроками и суммами», — дополнили аналитики Банки.ру.

География вкладов

Самые активные вкладчики — жители Центрального федерального округа (43% всех заявок). Меньше всего вклады онлайн открывали в Дальневосточном федеральном округе (2%) и Северо-кавказском федеральном округе (1%).

«Вероятно, здесь сказывается как ограниченная банковская инфраструктура, так и более низкий уровень доходов населения», — объяснили аналитики.

Самые крупные вклады делают в Центральном федеральном округе — здесь средний размер вклада составил 562 тыс. рублей. Самым же «скромным» округом по средней величине депозита стал Северо-Кавказский ФО — 289 тыс. рублей.