Испанию и Турцию обвинили в том, что они выдают свои мандарины за абхазские
Глава Абхазии Бадра Гунба рассказал, что зарубежные бизнесмены выдают свои мандарины за абхазские, так как они давно стали брендом, сообщает РИА Новости.
«Абхазские мандарины — это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских», — поделился Гунба.
Он подчеркнул, что никакой маркетинг не может конкурировать с качеством абхазских мандаринов.
Кроме того, Гунба отметил популярность цитрусовых в России. За сезон 2025–2026 годов в страну экспортировали 34 тыс. тонн мандаринов. Объемы экспорта планируется наращивать ежегодно.
Ранее ученые выяснили, что соединения из цитрусовых могут защищать мозг при ишемическом инсульте. Речь идет о флаванонах, содержащихся в апельсинах и мандаринах.
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