Испанию и Турцию обвинили в том, что они выдают свои мандарины за абхазские

Глава Абхазии Бадра Гунба рассказал, что зарубежные бизнесмены выдают свои мандарины за абхазские, так как они давно стали брендом, сообщает РИА Новости .

«Абхазские мандарины — это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских», — поделился Гунба.

Он подчеркнул, что никакой маркетинг не может конкурировать с качеством абхазских мандаринов.

Кроме того, Гунба отметил популярность цитрусовых в России. За сезон 2025–2026 годов в страну экспортировали 34 тыс. тонн мандаринов. Объемы экспорта планируется наращивать ежегодно.

Ранее ученые выяснили, что соединения из цитрусовых могут защищать мозг при ишемическом инсульте. Речь идет о флаванонах, содержащихся в апельсинах и мандаринах.

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