Ирак выступил против продления ограничения добычи нефти

сегодня в 18:18

Ирак не поддержит продление ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+

Иракский министр нефти Абдель Гани заявил, что страна достаточно сократила добычу нефти, поэтому не намерена поддерживать продление ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС .

«Мы не будем договариваться о продлении каких-либо сроков сокращения добычи на следующей встрече ОПЕК+», — сказал Гани в интервью агентству Bloomberg.

С начала текущего года для балансировки рынка несколько участников организации, среди которых РФ, добровольно сокращают добычу «черного золота» суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки.

Ранее информагентство Reuters сообщало, что Намибия может стать новым членом международной организации ОПЕК+. В южноафриканской стране есть месторождения нефти суммарным объемом в 2,6 млрд баррелей.