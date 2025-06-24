Инвесторы из Белоруссии реализуют в Подмосковье проекты на 7 млрд рублей

В Московской области в 2025–2026 годах запланировано реализовать 6 инвестиционных проектов с привлечением белорусского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«К 2027 году в Московской области планируется реализовать 6 инвестпроектов с участием белорусских инвесторов. Общий объем инвестиций оценивается в 7 млрд рублей. В результате в регионе появится около 1000 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в этом году в Воскресенске уже открылся кабельный завод «Белтелекабель». На производстве будут ежегодно выпускать около 30 тыс. км оптоволокна и кабеля связи. Предприятие также заключило договор с Воскресенским колледжем о профессиональной подготовке кадров для нового завода. Компания получила землю по льготной программе без проведения торгов и льготный заем в 150 млн рублей от Фонда развития промышленности Московской области.

Стоит отметить, что Белоруссия является крупным торговым партнером Московской области и занимает 2 место по общему объему товарооборота. Подмосковье экспортирует широкий ассортимент продукции: мясо и полуфабрикаты, печенье, шоколад, электрооборудование, одежду, пластмассы, резину, автозапчасти, стекло, фармацевтику, пиломатериалы и косметику.

Напомним, подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.