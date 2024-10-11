Инвестор Роджерс оценил последствия для доллара при победе Трампа

Владелец Rogers Holdings, американский инвестор Джим Роджерс отметил, что госдолг США превышает 35,7 трлн долларов. По его мнению, ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп на посту президента Штатов не смогут решить эту проблему, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что госдолг напрямую влияет на курс доллара. Инвестор уверен, что оба кандидата в президенты способствовали этой ситуации. Роджерс думает, что Трамп и Харрис не в состоянии решить экономические проблемы Штатов.

«Более того, они, скорее всего, усугубят эти проблемы», — добавил инвестор.

Роджерс подчеркнул, что у США огромные долги повсюду, поэтому он беспокоится о будущем доллара. Он также заявил, что планирует продать свои доллары из-за огромного долга страны.

Опрос в США показал, что кандидат в президенты Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис на 2 процентных пункта. Респондентов опросила социологическая компания Rasmussen Reports в начале этого месяца.