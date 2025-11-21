Инвестор назвал главную причину замедления российской экономики

Главная причина замедления российской экономики заключается в постепенном снижении эффекта от государственного стимулирования. В последние годы значительная часть роста обеспечивалась за счет крупных госзаказов и военных расходов, сейчас этот импульс ослабевает, сообщил РИАМО инвестор, предприниматель Владислав Никонов.

Наряду с этим жесткая ДКП и высокие процентные ставки делают кредиты для бизнеса и населения дороже, что снижает активность инвесторов и потребителей, отмечает он.

Сказывается и нехватка рабочей силы, особенно в промышленности и строительстве, а также ограниченный доступ к технологиям и оборудованию. Все это замедляет расширение производства и снижает общий темп роста. Можно сказать, что в 2024–2025 годах экономика действительно перешла от перегрева к охлаждению, констатирует Никонов.

«Ранее наблюдался быстрый рост на фоне повышенных расходов и адаптации бизнеса к новым условиям. Сейчас, когда эти временные стимулы ослабевают, темпы становятся более естественными. Это не кризис и не спад, а скорее возврат к нормальному уровню активности, где экономика растет за счет внутреннего спроса, инвестиций и повышения эффективности, а не только за счет бюджета», — отмечает эксперт.

