Инвестор из Турции рассмотрит возможность работать в Московской области

Председатель совета директоров промышленной зоны ADANA в Турции Бекир Сюткю рассказал о своих планах работы в Подмосковье и о впечатлениях от ОЭЗ «Дубна».

В работе II Международного форума особых экономических зон, который проходит в Дубне 3 и 4 октября, участвуют представители 53 особых и свободных экономических зон из 14 стран мира, среди которых Иран, Турция, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Беларусь, Узбекистан.

На площадке форума участники обсуждают актуальные вопросы развития территорий с преференциальным режимом. Гостям рассказали о работе инвестиционного портала Московской области и сервисе Single Window, позволяющем инвесторам начинать бизнес в Подмосковье в режиме «одного окна».

«На самом деле формат особых экономических зон очень хорошо развит в Турции. И я тут присутствую в том числе как руководитель компании по производству пластиковой посуды. В Московской области и в России я вижу большой потенциал для развития, для инвестирования, а ОЭЗ „Дубна“ мне очень нравится», — сказал Бекир Сюткю.

Он добавил, что привезет в Турцию много предложений и вариантов сотрудничества, будет обсуждать с советом директоров возможности инвестиции в Московскую область. По его словам, в Подмосковье оказывается большая поддержка инвесторам и это крайне важно для дальнейшего сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.