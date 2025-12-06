Инвестор Гришин перечислил три худших инвестиции для россиян в 2026 году

Худшей инвестицией в 2026 году будут наличные рубли, которые лежат «под подушкой». Национальная валюта РФ переоценена и в будущем может упасть, рассказал Lenta.ru инвестор Сергей Гришин.

Если же рубли будут лежать на депозите, то комфортная процентная ставка позволит остаться в «плюсе».

Второй худшей инвестицией будут акции высокотехнологичных фирм США. Их цена высокая, поскольку у людей сложились большие ожидания от искусственного интеллекта. Они могут не оправдаться, из-за чего цена акций может упасть.

Третьей рискованной инвестицией Гришин считает золото. У него тоже есть риск падения. Если украинский кризис закончится, золото значительно подешевеет.

Однако, если же активы РФ будут конфискованы, драгоценный металл укрепится еще сильнее. Все варьируется от политической обстановки, однако негативных факторов больше, чем положительных, заключил эксперт.

