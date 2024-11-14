Инвестиции в России немного снизились после роста на 10%

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что инвестиции в стране немного снизились после роста на 10% в первом полугодии 2024 года, сообщает пресс-служба правительства РФ .

Мишустин рассказал, что наблюдаемое снижение активности в этой сфере связано с высокой стоимостью заемного кредитования и более выгодными депозитами. Низкие показатели фиксируются несмотря на то, что за первые шесть месяцев текущего года инвестиции увеличились более чем на 10%.

По оценке Минэкономразвития, ВВП России за девять месяцев текущего года вырос на 4,2%. Санкционное давление не помешало его росту. Отмечается, что основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство, рост которого уже составил почти 8%.

Также более 50% составил темп роста производства транспортных средств и оборудования и около 30% — а компьютеров и электроники.

По поручению президента правительство сформировало нацпроекты. Они ориентированы на развитие ключевых направлений экономики и соцсферы. Средства на их реализацию учтены в проекте федерального бюджета.

Ранее стало известно, что ставки по банковским вкладам в России приближаются к историческому рекорду. Они превысили отметку 20% годовых.