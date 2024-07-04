Инвестиции в расширение производства косметики в Подмосковье составили 500 млн

В г. о. Протвино завершилось строительство первой очереди проекта импортозамещающего производства косметики «Аравия». В рамках региональной поддержки компании был предоставлен земельный участок по программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На сегодняшний день компания «Аравия» реализует проект по расширению действующего производства косметических средств в г. о. Протвино, в рамках которого инвестором будет построен еще один производственно-складской комплекс. Строительство первой очереди объекта общей площадью 9 000 кв. метров уже завершено, компанией проводятся работы по монтажу внутренних сетей и оборудования, инвестиции в реализацию проекта уже составили 500 млн рублей. Вторая очередь — на стадии получения разрешения на строительство», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, компания продолжает разрабатывать и запускать в производство новые категории косметических средств.

«В марте мы запустили линию по уходу за полостью рта — пять видов зубных паст и два ополаскивателя. В июне расширили ассортимент декоративной косметики, запустив новую коллекцию жидких матовых помад в 7 трендовых оттенках, которую уже активно используют популярные визажисты и блогеры. Кроме того, мы активно работаем со школами и уже провели более 15 профориентационных экскурсий на нашем производстве. Такие мероприятия позволяют ученикам получить представление о работе предприятия по производству косметической продукции», — отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Также «Аравия» входит в реестр региональных брендов «100% Подмосковье». В рамках программы в мае компания стала участником форума «Мой Бизнес. Скоро Лето. 100% Подмосковье» и представила свою продукцию. Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подобрать участок для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль» можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.