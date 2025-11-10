Интернет-магазины в РФ начали чаще злоупотреблять скрытыми сборами

Интернет-магазины стали вводить скрытые сборы, о которых покупатели узнают только по факту оплаты. Речь идет о комиссии по сбору заказов, разных «сервисных платежах» и доставке, сообщает газета «Известия» .

Жалобы на подобные сборы все чаще появляются на форумах. Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в Роспотребнадзор и Минэкономразвития предложение о запрете скрытых сборов.

Например, онлайн-ритейлер «Самокат» начал тестировать плату за сбор заказа. Аналогичные платежи можно увидеть в интернет-магазине «Купер» и «Детском мире». Пользователи стали жаловаться на дополнительные комиссии.

В пресс-службе Wildberries&Russ отметили, что компания негативно относится к подобным сборам. Против такой практики выступил и представитель ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов.

Ранее директор департамента продаж и клиентского обслуживания ИК «Фонтвьель» Руслан Спинка отметил, что планы Wildberries и Ozon выйти на рынок брокерских услуг — не первая попытка крупных непрофильных компаний освоить инвестиционный бизнес. При этом нужно понимать, что для маркетплейсов инвестиционные услуги не являются профильными.

