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Инструменты для взаиморасчетов стран БРИКС могут презентовать в Казани осенью

Страны БРИКС ведут разработку инструментов для взаиморасчетов. Часть из них могут презентовать на осеннем саммите в Казани, сообщает ТАСС .

Глава целевой группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин заявил, что страны-участники объединения работают над созданием инклюзивной международной финансовой системы.

Так, например, ведется разработка общей расчетной единицы (Unit), платежной системы (Pay), системы страхования (Insurance), а также других связанных с ними проектов.

Созданию общей расчетной единицы, которая позволила бы решить проблему волатильности обменных курсов, уделяется ключевое внимание. При ее проектировании применяют опыт переводного рубля стран СЭВ.

По словам Михайлишина, часть инструментов, необходимых для создания инклюзивной международной финансовой системы, могут презентовать на осеннем саммите БРИКС в Казани.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что более 30 стран мира хотят присоединиться или сотрудничать с БРИКС. Он добавил, что это самодостаточные государства с быстро развивающимися экономиками.